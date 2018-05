Ministro assina portaria do plano do aeroporto Rodoanel O ministro de Aviação Civil, Moreira Franco, assinou portaria aprovando o plano de outorga do Aeródromo Privado Rodoanel, que será construído em Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. O novo aeroporto será destinado integralmente à aviação geral, para receber helicópteros, jatos executivos e táxis aéreos, além de transporte de carga. O documento está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.