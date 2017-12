Ministro avalia bem queda do desemprego mas fala em cautela O ministro do Trabalho, Jaques Wagner, definiu hoje como "bem-vindo" o número divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostra queda da taxa de desemprego para 12,2% em novembro, ante uma taxa de 12,9% em outubro. Wagner, porém, comentou que, embora o indicador aponte para uma redução do desemprego, a comemoração ainda tem que ser contida. Ele justificou que o índice, assim como tudo na economia, é preciso ser visto com cautela. Para ele, se o número divulgado hoje representar uma tendência, pode significar uma perspectiva boa para 2004. Resultados A taxa de desemprego de novembro deste ano, em 12,2% é superior à registrada em novembro de 2002, de 10,9%. Segundo o IBGE, em novembro deste ano havia 18,84 milhões de pessoas ocupadas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas, representando um aumento na ocupação de 1,1% ante o mês anterior e um acréscimo de 3,5% ante novembro de 2002. O número de desocupados (não trabalhando, mas procurando trabalho) atingiu 2,6 milhões nas seis regiões em novembro, com queda de 5,7% ante outubro. Foi a maior queda no número de desocupados ante mês anterior registrada neste ano. Avaliação do IBGE O gerente da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, disse que a queda da taxa de desemprego para 12,2% em novembro representa "a primeira reação do mercado de trabalho em 2003". Segundo ele, historicamente as taxas de desemprego caem no País a partir de julho, o que não vinha ocorrendo neste ano, "um ano praticamente perdido para o mercado de trabalho". Pereira sublinhou a importância do efeito sazonal na queda do desemprego verificada em novembro, já que os dois últimos meses do ano, com aumento do consumo e contratação de mão-de-obra temporária, sempre apresenta as menores taxas.