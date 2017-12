Ministro boliviano tenta minimizar declarações de Morales O ministro da Presidência da Bolívia (equivalente ao ministro-chefe da Casa Civil no Brasil), Juan Ramón Quintana, tentou minimizar as declarações feitas nesta quinta-feira, em Viena, pelo presidente Evo Morales, que chegou a falar em contrabando da Petrobras na Bolívia e afirmou que não pagará indenizações porque os contratos são ilegais."O presidente se referiu a todos os contratos que deveriam ter sido aprovados pelo Congresso e não foram", disse o ministro. No entendimento do governo de Evo Morales, a Constituição determina que todos os contratos do setor de petróleo e gás sejam ratificados pelo Congresso Nacional. Tentando tirar a Petrobras do foco das declarações de Evo Morales, o ministro disse que todas as referências feitas pelo presidente foram gerais. "Não foi feita referência em nenhum momento a práticas ilegais da Petrobras. A alusão feita foi no âmbito do setor de petróleos e gás em razão da forma como os contratos foram feitos, sem a aprovação do Congresso", disse. Quanto ao acordo fechado na reunião de cúpula entre ministros dos dois países e os presidentes das estatais, Quintana disse "que o espírito se mantém". "Acreditamos que a declaração conjunta se mantém da mesma maneira, sem modificações. Não houve nenhum retrocesso no resultado da reunião", afirmou.