Ministro britânico quer países do Bric em fórum de estabilidade O ministro de Finanças da Grã-Bretanha, Alistair Darling, defendeu que Brasil, Rússia, Índia e China --os chamados Brics-- participem do Fórum de Estabilidade Financeira. A declaração foi dada pelo ministro em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal italiano Il Sole 24 Ore. Darling disse ainda que a Grã-Bretanha não irá adotar o euro como moeda, acrescentando que a posição do país não mudou desde 2003. "Essa é simplesmente uma questão que não deve ser levantada", disse Darling de acordo com a entrevista. O jornal informou que o ministro deu a entrevista para quatro jornais europeus. (Reportagem de Gilles Castonguay)