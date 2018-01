Ministro Celso Amorin visitará a China O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorin, estará em visita oficial à China entre os dias 21 e 24 de março. Amorin se reunirá com o primeiro ministro chinês, Wen Jiabao, com o conselheiro de Estado, Tang Jiaxuan e com o ministro das Relações Exteriores da China, Li Zhaoxing. China e Brasil são os maiores parceiros comerciais nas suas respectivas regiões. "O crescimento das cooperações na tecnologia de satélites e na aviação estão se desenvolvendo muito bem", afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Li Jianchao. Segundo ele, China e Brasil vêm mantendo estreitas consultas políticas e nutrindo um mútuo apoio nos assuntos internacionais. "Além disso, os dois países estão colaborando positivamente para a proteção de seus interesses no mercado internacional", finalizou Li.