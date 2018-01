Ministro considera encerrada paralisação de caminhoneiros O Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, considerou praticamente encerrada a paralisação realizada desde domingo por parte dos caminhoneiros brasileiros. "A paralisação foi pontual e já está encerrada em alguns lugares, como no Sul", disse o ministro. Em sua avaliação, permanecerão hoje apenas alguns movimentos pontuais. Nascimento destacou que a paralisação era apoiada apenas pela Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcan), e foi condenada pela demais entidades do setor, já que eles haviam conseguido abrir um canal de negociações com o governo federal. O ministro disse que hoje se reunirá com representantes da Polícia Rodoviária Federal para discutir uma das reivindicações dos transportadores, que é a mudança nas aplicações de multas por excesso de carga. Hoje a multa é aplicada ao transportador, mas eles querem que ela seja dirigida aos contratantes, que pressionam para haver excesso de carga. Nascimento disse ainda que existe a possibilidade de a arrecadação das multas ficar com a Polícia em vez de ser remetida para o seu ministério. A próxima reunião entre governo e transportadores, para avaliar o andamento das negociações, está marcada para 11 de agosto.