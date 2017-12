Ministro contradiz Kirchner e diz que acordo automotivo continua O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, passou oito horas reunido com as principais autoridades brasileiras e procurou melhorar o clima com o Brasil, diante das declarações do presidente Néstor Kirchner, de que não vai liberar o comércio automotivo com o Brasil em 2006. "O presidente Kirchner não disse isso, de maneira alguma", garantiu Lavagna. "Não caímos fora do acordo". Para ele, o resultado da sua visita "é a compreensão em profundidade de quais são as questões" pendentes. Lavagna reconheceu, no entanto, que o regime automotivo poderá ser o prazo adiado. O acordo prevê o livre comércio a partir de janeiro de 2006. Ele lembrou que negociação prevê a liberação em 2006, sob determinadas condições. "Elas não foram cumpridas, então haverá um período de transição", afirmou. Do lado brasileiro, o governo indicou que poderá ceder em favor do parceiro e adotar medidas que aumentarão a venda de máquinas agrícolas e caminhões argentinos no País com financiamento do BNDES. Também foi reafirmado que a Petrobras vai investir no gasoduto cuja concessão Kirchner, ameaçou cassar. Segundo o ministro argentino, na reunião com o presidente Lula, "foi identificado com muita clareza o que ainda falta fazer tanto pelo lado argentino quanto pelo brasileiro". No caso da Argentina, falta regulamentar o uso do Convênio de Crédito Recíproco (CCR) e aprovar um projeto de lei para dar garantias ao investimento. Do lado brasileiro, falta acertar o financiamento do BNDES. Os dois países concordaram em buscar uma coordenação entre suas cadeias produtivas. Tudo, porém, ainda precisará ser discutido e não há prazo para que essas medidas sejam implantadas.