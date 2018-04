Ministro culpa ''molecada'' pelo quadro de incertezas

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, chamou de "molecada" os analistas que afirmam haver um quadro de incertezas no mercado financeiro por causa da política fiscal. Ele acusou esses consultores de plantarem rumores para que os especuladores ganhem dinheiro no mercado de juros futuros. "Não há incerteza, o Brasil tem uma previsibilidade muito grande para as empresas que querem investir. Acho lamentável que essa molecada fique divulgando essas informações." Para ele, há má-fé nas avaliações. Segundo o ministro, essas informações que correm no mercado já são reflexos das eleições presidenciais. "Os especuladores criaram esse quadro de incerteza em 2002 para prejudicar o presidente Lula e não conseguiram, mas o País foi muito prejudicado. Não podemos deixar que isso aconteça." Bernardo disse que não vê riscos para a economia nem com a vitória da candidata do PT, Dilma Rousseff, nem do possível candidato do PSDB, José Serra. "Esse tipo de informação do mercado é muito ruim, não vai prejudicar nem o governo nem a oposição, mas pode causar prejuízos grandes ao País." O ministro disse esperar que a maioria dos agentes econômicos já esteja vacinada contra a "leviandade" de alguns analistas. "Essa é uma forma muito ruim de ganhar dinheiro." O ministro afirmou que a boa gestão fiscal e monetária é o pano de fundo para qualquer cenário traçado para outras áreas. E garantiu que o governo não abrirá mão da meta de inflação, da responsabilidade fiscal e do câmbio flutuante. Segundo Bernardo, com a crise o governo decidiu abrir mão do rigor fiscal para que, em 2010, o custo para reativar a economia seja menor. "Estamos convencidos de que fizemos a coisa certa." O governo aposta na retomada do crescimento a partir do segundo semestre deste ano para recuperar as receitas federais e, com isso, melhorar o quadro fiscal. Para Bernardo, o pior já passou para as contas públicas. Segundo ele, a decisão "consciente" de abrir mão de receitas para melhorar o ritmo da economia já produz resultados. "Fomos recompensados: a economia já dá sinais de que vencemos a crise." Ele disse que o governo poderá retomar, em 2010, o superávit primário (economia para pagamento de juros da dívida) de 3,3% do PIB e a trajetória de queda da dívida pública. O ministro afirmou que a partir de 2010 o País voltará a ter condições de crescer ao redor de 5% e destacou que alguns analistas estrangeiros já fazem previsões de crescimento de 5% para o Brasil no próximo ano. Segundo Bernardo, a economia já cresce a 2% ou mais e deve chegar ao fim deste ano com um crescimento anualizado de 3,5% a 4%. "Vamos ter uma virada importante em 2010 e voltaremos a crescer na casa dos 5%."