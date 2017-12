Ministro da Agricultura alerta para esvaziamento da Alca O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que a reunião sobre a Alca em novembro, em Miami (EUA), corre o risco de ficar com a pauta "esvaziada". "Se os Estados Unidos não quiserem discutir a agricultura na reunião, o Brasil também tem condições de retirar da negociação outros aspectos importantes, como a questão da propriedade intelectual, por exemplo", afirmou o ministro sobre a intenção do governo norte-americano de restringir as negociações sobre a pauta agrícola na OMC. O ministro disse que Miami está para a Alca assim como Cancún foi para a OMC. "Certamente haverá uma reação dos Estados Unidos mais restritiva, com base no posicionamento mais duro do Brasil na reunião da OMC", afirmou. Na opinião dele, há uma tendência dos Estados Unidos de endurecer nas negociações também por cauda das eleições em 2004. "Certamente os candidatos vão querer garantir apoio do seu eleitorado com discursos em prol dos benefícios e subsídios já concedidos hoje à agricultura. Isso põem em risco uma negociação mais ampla", disse.