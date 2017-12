Ministro da Agricultura analisa caso Parmalat O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, está reunido com a consultoria jurídica e a área técnica de sua pasta discutindo a questão da Parmalat. A discussão antecede uma reunião marcada para a tarde pelo governo, na Casa Civil, para examinar as ações que podem ser adotadas diante do pedido de concordata da companhia. Ontem à noite, Rodrigues disse que o governo trabalha com dois objetivos principais: garantir a continuidade do trabalho dos produtores e, num segundo momento, assegurar o abastecimento. Ele lembrou que a produção de leite está no período de safra, com oferta abundante, mas a crise no setor pode desestimular os produtores e levá-los a abater gado. Isso representaria uma preocupação para o período de entressafra, explicou o ministro. A Confedreação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou ontem um levantamento das dívidas vencidas da Parmalat com cooperativas e produtores, após reunir informações das federações da agricultura de 14 Estados onde a multinacional capta leite. A companhia tem débitos em atraso de quase R$ 14 milhões referentes a novembro e dezembro.