Ministro da Agricultura diz que aftosa está sob controle Apesar de ser praticamente certo de que o Estado do Paraná também tenha focos de febre aftosa, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou neste sábado que a doença não está fora de controle. Segundo ele, os prováveis novos focos no Paraná são originários do Mato Grosso do Sul, onde apareceram os primeiros casos há cerca de duas semanas, e o Ministério da Agricultura e o governo do Paraná estão tomando todas as providências necessárias para evitar que a doença animal se espalhe. "Está muito claro pelos dados fornecidos pelo governo do Paraná que trata-se de um segmento do foco do Mato Grosso do Sul", disse Rodrigues.