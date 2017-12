Ministro da Agricultura tem receita para aumento do emprego Na reunião de hoje de ministros da área econômica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o da Agricultura, Roberto Rodrigues, vai apresentar uma série de planos que, segundo acredita, além de ampliar as exportações irão criar milhares de empregos no setor da agropecuária. Em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News, ele adiantou algumas dessas medidas, inclusive para a área energética, e recorrendo a dados de sua pasta, não escondeu seu entusiasmo com o presente e com o futuro do agronegócio brasileiro. As propostas incluem o avanço na exploração dos chamados biocombustíveis, com vistas à exportações, tanto do etanol (extraído da cana-de-açúcar), como do biodíesel (cuja matéria prima será a mamona e a soja) e da fruticultura. Ele acentuou que o Brasil exporta hoje cerca de 300 milhões de dólares em frutas, enquanto o Chile exporta 1,5 bilhão. "Só o Vale do São Francisco dá dois Chiles. É um programa voltado para os pequenos produtores rurais e, em torno do São Francisco, nós temos perímetros de irrigação com estrutura pronta para uma ocupação adequada." Carnes Outra área importante, nas palavras do ministro, refere-se à ampliação das vendas de carnes (bovina, suína e de frangos) para o exterior, inclusive dianate do problema enfrentado pelos produtores dos Estados Unidos em relação à vaca louca. Neste ponto, disse que um dos programas estará voltado para a área sanitária, com vistas à extinção definitiva da aftosa, que ainda atinge a região nordeste do País. Lembrou que o Brasil é um país continental, e que a ocorrência da aftosa, em menos de 10% do território nacional, tem impedido o crescimento das exportações de carne bovina. Disse que o governo tentará apagar essa imagem, especialmente em países asiáticos, que vinham se abastecendo quase que exclusivamente da carne americana, antes da ocorrência da doença da vaca louca naquele país. Frangos Rodrigues disse que 70% do consumo de frango na Rússia é abastecido pelos produtores dos Estados Unidos. E, com a vaca louca, o consumo interno americano deve crescer substancialmente, o que inibirá suas exportações desse tipo de carne. "Há aí um potencial mercado para o frango brasileiro, que é altamente competitivo. Vamos trabalhar essa questão, indo à Rússia ainda neste mês de janeiro." Rações Segundo o ministro, há atualmente uma clara tendência do aumento no consumo de rações vegetais (sobretudo por causa da vaca louca), o que poderá trazer um incremento significativo nas exportações brasileiras de soja e milho. "Nós temos aí três ou quatro oportunidades, e estaremos trabalhando com muito rigor nos próximos dias." Café e florestas O Ministério da Agricultura também dará atenção especial ao café, um setor que, conforme explicou Rodrigues, emprega hoje 4 milhões de pessoas, e às florestas, na parte relativa às matas ciliares. "Com um programa bem feito, com financiamento adequado, você tem uma geração imensa de empregos. Crescimento das safras Citando dados do IBGE e da Conab, Roberto Rodrigues disse que haverá um crescimento na área de grãos, na próxima safra, da ordem de 7 a 8 milhões de toneladas. No ano passado, a safra foi de 122 milhões de toneladas e, para este ano, a previsão é de que chegue a 129 ou 130 milhões de toneladas, "o que é um novo recorde histórico na nossa geopolítica". Sobre a cana-de-açúcar, afirmou que o País deverá produzir este ano 15% a mais do que no ano passado; a safra de café irá saltar de 28 milhões de sacas em 2003 para 35 milhões este ano, enquanto a produção de carne crescerá entre 6% e 7%. Já a replantagem de grãos cresceu este ano 2,6 milhões de hectares. "Nenhum país do mundo cresce quase três milhões de hectares (plantados) de um ano para o outro. Então, nós temos um crescimento físico evidente, em todos os setores do agronegócio, e isso significa também mais exportações." No ano passado, segundo o ministro, o agronegócio teve um saldo comercial de 25 bilhões de dólares. Para este ano, sua previsão é de que o saldo aumente entre 10% e 12%. Neste sentido, ele considerou que a desvalorização do real frente ao dólar não é uma questão determinante para a ampliação das exportações brasileiras, "mas que pode ajudar".