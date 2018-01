Ministro da Argélia diz que só Arábia é capaz de elevar produção A Arábia Saudita é o único país dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) com capacidade de produção ociosa suficiente para elevar o fornecimento do grupo, disse o ministro de Energia da Argélia, Chakib Khelil. Mas acrescentou que, mesmo que a Arábia Saudita eleve sua produção atual, o aumento não será o bastante para reduzir os preços da commodity. Segundo ele, a alta do petróleo não é provocada por oferta reprimida do produto, já que a produção atual da Opep está próximo ao seu máximo, mas sim pela tensão no Oriente Médio, temor de problemas nas exportações do Iraque e de outros países da região e reservas restritas de gasolina nos EUA. As informações são da Dow Jones.