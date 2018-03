Ministro da China ameniza problemas com importação da soja O ministro assistente de comércio da China, Yi Xiaozhun, disse hoje, depois de um encontro de quase uma hora com o ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, que os problemas que os dois países estão enfrentando em relação à soja são técnicos e fitossanitários. Ele afirmou que a China e o Brasil vão tentar resolver essa questão o mais rápido possível. "A China está disposta inclusive a aumentar o seu comércio de soja com o Brasil até porque é um item importante na pauta de comércio entre os dois países", disse Xiaozhun. Ele não quis dar mais detalhes sobre o encontro com o ministro. Furlan, por sua vez, também se recusou a falar com a imprensa, mas confirmou que concederá uma entrevista coletiva à imprensa brasileira e estrangeira na tarde de hoje.