Ministro da Defesa pede redução de demissões na aviação O ministro da Defesa, José Viegas, afirmou hoje na saída da audiência da Comissão Especial de Previdência na Câmara, que o governo prefere que as demissões anunciadas pelo setor de aviação civil sejam reduzidas ou congeladas. "A questão do emprego tem que ser incluída no contexto da reformulação do setor", disse o ministro. Ele referia-se ao processo de demissão anunciado na última sexta-feira pela TAM, interrompido ontem a pedido do governo.