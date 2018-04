Ministro da Economia anuncia renúncia na Argentina O governo argentino confirmou no início da noite a renúncia do ministro de Economia, Carlos Fernández. O novo ministro de Economia será o titular da Administração Nacional da Seguridade Social (Anses), Amado Boudou, segundo a Casa Rosada (sede da presidência). Os rumores sobre a renúncia de Fernández circulavam desde a derrota eleitoral do governo, no último domingo.