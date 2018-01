Ministro da Economia da Alemanha critica atitude da Grécia com credores

Em artigo que será publicado no jornal diário alemão Bild nesta segunda-feira, Gabriel disse que está perdendo a paciência com a Grécia e com seu "governo comunista".

"Mais e mais pessoas se sentem enganadas" pelo governo da Grécia nas "aparentes" últimas tentativas "para chegar a um acordo", disse ele no artigo.

Gabriel, do partido social-democrata de esquerda, advertiu que o governo da Grécia está jogando com o futuro do país e com a Europa por não aceitar um acordo com seus credores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Alemanha e a Europa não vão permitir que a Grécia faça chantagem, disse o ministro, acrescentando que os trabalhadores alemães e suas famílias não precisam pagar os custos de promessas "exageradas" da campanha do governo grego.

Gabriel disse no início deste mês que as consequências de uma insolvência grega seriam gigantescas e pediu a Atenas para estar disposta a fazer concessões. Fonte: Dow Jones Newswires.