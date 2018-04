Ministro da economia da Argentina renuncia O ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, renunciou na tarde desta terça-feira, com as resistências ao plano bônus. Uma fonte do partido justicialista no Senado informou à Agência Estado que o presidente Eduardo Duhalde, junto com os senadores, poderá desistir do plano. A fonte ouvida pela Agência Estado ressaltou, no entanto, que a possível decisão em relação ao plano dependerá das diversas reuniões políticas que Duhalde terá nesta tarde com governadores e parlamentares de diversos partidos. Nestas reuniões deverá sair o substituto de Lenicov. Num dia muito tenso para o governo argentino, o Congresso está sendo evacuado neste momento devido a uma ameaça de bomba em meio a um grande panelaço que está ganhando corpo em frente ao local.