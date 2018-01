Ministro da economia do Uruguai renuncia O presidente uruguaio Jorge Batlle anunciou, nesta terça-feira, a repentina renúncia de seu ministro de Economia, Alejandro Atchugarry, e sua substituição pelo assessor de políticas macroeconômicas, Isaac Alfie. Sem oferecer detalhes sobre os motivos que levaram à renúncia de Atchugarry, Batlle justificou que "no meio da crise financeira mais grave que teve o país", ele convocou Alejandro Atchugarry "porque o ministro de Economia devia ser antes que nada um político". Porém, o presidente esclareceu que agora "se abre outro tempo no Ministério de Economia: consolidar as soluções encaminhadas". Segundo Jorge Batlle, "trata-se de um tempo no qual deve cumprir com as obrigações fiscais, e é tempo de reconhecer que ainda há coisas em nível Legislativo que precisam ser levadas adiante".