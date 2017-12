Ministro da Fazenda pede apoio a Renan

Segundo relatos obtidos pelo Broadcast, serviço de tempo real da Agência Estado, sobre o encontro, Levy explicou a Renan a necessidade de reduzir a meta deste ano, diante da acentuada queda na arrecadação e do quadro recessivo na economia. O governo federal deve enviar hoje um projeto que reduz a meta de 1,1% para 0,15%, em termos absolutos, de R$ 66,325 bilhões para R$ 8,747 bilhões.

Renan disse a Levy que vai trabalhar pela mudança no Congresso. Em novembro do ano passado, o senador foi o principal fiador da mudança da meta de 2015, aprovada por deputados e senadores. Contudo, em 2015, ele se afastou do governo depois que perdeu indicados para postos chaves e passou a ser investigado na Operação Lava Jato. Nos bastidores, Renan acusa o Palácio do Planalto de ter atuado para inclui-lo no rol dos que estão sob apuração. O governo nega.

Desde então, Renan tem sido um dos grandes críticos no Congresso Nacional do ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, defendendo que o governo corte na "própria carne", promovendo a redução de ministérios e de despesas. Diante do rompimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), com o governo na semana passada, após a divulgação de uma delação premiada na operação Lava Jato, o governo convenceu-se de que Renan tem de ser o fiel da balança da governabilidade da petista. É uma repetição do que ocorreu ao longo de todo o primeiro mandato do governo Dilma Rousseff.

Senadores da base aliada afirmaram que a mudança da meta fiscal de 2015, proposta mais cedo pelo governo Dilma Rousseff, é um "sacrifício necessário" a se fazer no momento. Segundo os parlamentares, a acentuada queda de arrecadação e a recessão econômica justificaram a iniciativa do Executivo de propor logo ao Congresso a alteração da meta fiscal. Eles afirmaram que, apesar das dificuldades, a proposta deve passar no Legislativo.

Oposição. Mas Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, chamou de "absurda" a redução da meta do superávit primário do setor público para 0,15%. "Não acho boa a redução da forma nem do tamanho que foi feita", comentou. O peemedebista lembrou que o ano está sendo marcado por mais cortes no Orçamento e forte retração da atividade econômica.

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou que a revisão para baixo da meta de superávit primário é mais uma prova da incapacidade do governo Dilma Rousseff de cumprir compromissos assumidos. Em nota, o tucano disse que a decisão decorre de "inúmeros e repetidos erros na condução da política econômica nos últimos anos". "A medida já era esperada e demonstra que, ao contrário do que havia sido divulgado pelo governo federal, o ajuste ainda é incerto e não será rápido. O cenário para os próximos anos é de um ajuste fiscal difícil e que exigirá um aumento do superávit primário ao longo dos próximos três anos", criticou Aécio. / COLABORARAM ERICH DUCAT, ISADORA PERON, DAIENE CARDOSO E DANIEL CARVALHO