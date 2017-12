Ministro da Itália recua da declaração sobre intervenção no euro O Ministério da Economia da Itália disse que, nas declarações feitas mais cedo sobre mercados de câmbio, o ministro Domenico Siniscalco não estava se referindo a uma intervenção, mas a necessidade para uma coordenação geral entre os bancos centrais da zona do euro. Durante o dia, Siniscalco havia dito que os bancos centrais europeus estudavam meios para intervir nos mercados de câmbio para conter a alta do euro frente ao dólar. Contudo, mais tarde, ele recuou. Siniscalco "de forma alguma queira aludir a uma intervenção nos mercados de câmbio, mas a necessidade de coordenação entre as autoridades monetárias", disse o Ministério em nota. As informações são da Dow Jones.