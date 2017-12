Euclid Tsakalotos será o novo ministro das Finanças da Grécia

Euclid Tsakalotos será nomeado ministro das Finanças da Grécia após a renúncia de Yanis Varoufakis , confirmou a presidência do país. O principal negociador de Atenas com credores internacionais era o mais cotado para assumir o posto após a saída de seu antecessor. A saída foi um pedido do próprio premiê, Alexis Tsipras, logo após o resultado do plebiscito em que os gregos disseram 'não' às condições impostas pela União Europeia para enviar socorro financeiro ao país.

"Estou de saída e os verei amanhã com o senhor Tsakalotos", disse Varoufakis ao deixar o Ministério das Finanças. O agora ex-ministro foi informado de que os membros do Eurogrupo preferiam que ele não participasse da negociação daqui em diante. De acordo com comunicado, Tsipras achou que a saída do ministro das Finanças ajudaria a pavimentar o caminho para uma negociação mais rápida. "Eu considero minha obrigação ajudar Alexis Tsipras da maneira que ele achar mais adequada."

Em março, o ministro causou polêmica e foi alvo de piadas na web ao revelar sua vida luxuosa à revista Paris Match. Relembre.

Os gregos disseram um sonoro "não" nas urnas a seus credores. O plebiscito convocado pelo primeiro-ministro para avaliar se a população concorda com as condições impostas pela União Europeia para liberação de ajuda financeira ao país teve uma resposta clara: 61,31% da população se disse contrária às medidas de austeridade impostas pelo bloco econômico.

Ajuda urgente. Apesar do apoio à posição de Tsipras nas urnas, o desafio econômico da Grécia é urgente. O país continuará a depender da boa vontade de seus credores, que precisarão tomar medidas rápidas para socorrer o país ainda hoje. O Banco Central Europeu (BCE) terá de correr para evitar o colapso dos bancos gregos.

Apesar de os bancos gregos estarem fechados desde a semana passada e de o governo ter imposto um limite de € 60 para saques, a situação é tão precária que o dinheiro ainda disponível nos caixas eletrônicos pode acabar nos próximos dias caso o BCE não injete novos recursos.

Se isso não ocorrer hoje, é pouco provável que as agências abram normalmente amanhã, conforme Tsipras havia prometido na semana passada. Se o BCE negar ajuda mesmo em um prazo mais longo, uma das opções para a falta de liquidez poderá ser enfática: a extensão do feriado bancário por um período mais longo e a um limite ainda mais baixo para as retiradas da população.

