Ministro defende atual política de reajuste da Petrobras O ministro de Minas de Energia, Francisco Gomide, defendeu hoje a atual política de reajuste dos preços dos combustíveis definida pela Petrobras, que tem como referência os preços internacionais. Gomide acrescentou que, só em caso de uma crise no setor de petróleo deveria haver alguma mudança nesta política. O ministro afirmou que não há crise neste momento. Ponderou, porém, que não saberia conceituar o que seria uma crise no setor. Ele explicou que, como tecnocrata, considera interessante que se estudem indicadores que possam sinalizar uma crise na área de combustíveis a exemplo do que foi feito para o setor elétrico. "Nós queremos o mercado o quanto possível, mas queremos o governo o quanto necessário", afirmou o ministro. O ministro se disse contrário a propostas como a apresentada pelo presidente da Câmara, Aécio Neves, segundo a qual a indexação aos preços do mercado internacional deveria ser feita apenas para a parcela do petróleo importado. Segundo Gomide, esse modelo não atrairia concorrentes para a Petrobrás e manteria o monopólio da estatal. "A Petrobrás não vai ser privatizada, mas não deve ser monopolista para o resto da vida", afirmou. Ao ser questionado sobre a posição dos candidatos à presidência da República que defendem mudança na política de preços dos combustíveis, o ministro disse que ter ou não ter mercado livre é uma decisão de governo. "E neste governo não houve nenhuma reunião para reavaliar a política (de preços)", comentou. Gomide informou que deu prioridade aos assuntos do setor elétrico nos primeiros dias de trabalho e que somente na próxima semana se debruçará sobre assuntos de petróleo e gás.