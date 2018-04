Ministro defende política de preços da Petrobras Apesar das críticas à política de reajustes periódicos dos preços de combustíveis e do impacto na inflação, o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, é contrário a qualquer iniciativa do governo para alterá-la. "Se o preço da gasolina aqui for tabelado, ninguém vem competir com a Petrobras", disse Gomide, destacando que uma mudança nas regras só seria possível mediante uma alteração na legislação, após um longo debate legislativo. O Brasil, segundo ele, está apenas começando a fazer uma experiência de prática de preços internacionais, com base em uma lei que foi longamente discutida. "Não é no primeiro ou no segundo mês que você já muda de estratégia", afirmou, citando o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, que sempre dizia que o grande mal do Brasil era a síndrome de mudar de estratégia. "As pessoas não têm de mudar de estratégia com informações muito contemporâneas, sem aquele distanciamento que precisa para avaliar grandes tendências", disse. A política de reajuste de combustíveis é uma consequência de uma decisão tomada anteriormente, de que a Petrobras não seria privatizada, mas não continuaria como um monopólio estatal. "Quando se toma essa decisão, vêm várias consequências. E depois que vêm essas consequências é que as pessoas compreendem integralmente a extensão daquela decisão que foi tomada lá atrás, mas daí é tarde." O ministro acredita que a decisão de internacionalizar os preços é "economicamente sadia" e é o caminho para atrair competidores para a Petrobras. "Se a empresa vai comprar petróleo pelo preço internacional e vai vender aqui por um preço congelado, vai perder dinheiro", disse. "Se os preços estão subindo em um momento, em outro estarão baixando." A única exceção em relação aos preços internacionais é o gás natural. O preço do produto continuará controlado até que a competição se torne efetiva. "O próprio País sentiu necessidade de tabelar o gás natural, pois era vital para o programa das termoelétricas", disse. Energia elétrica Gomide afirmou que em duas semanas a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) deverá divulgar o Relatório de Progresso número 3, com novos detalhamentos das medidas que estão sendo estudadas pelo Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico. O texto trará conclusões amadurecidas e consensuais, e deverá garantir o cumprimento do cronograma de leilões da eletricidade das geradoras federais, previstos para julho, agosto e setembro. "Para nós é vital que, quando chegar o fim do ano, essa energia já esteja colocada", afirmou Gomide. Nesses leilões serão vendidos 25% da eletricidade que a partir de 1º de janeiro de 2003 serão excluídos dos contratos iniciais, que garantem hoje o suprimento de energia das geradoras para as distribuidoras. O ministro também admitiu que a reestruturação do ministério proposta pelo governo não é uma medida a ser adotada a curto prazo. Pensada para dar mais força à pasta, a medida depende de um processo mais amplo, que precisa, entre outros fatores, de recrutamento de recursos humanos e de apoio tecnológico e científico. "A reestruturação é algo muito mais complicado do que um organograma", disse. Segundo Gomide, essa reestruturação maior não deverá ocorrer neste governo. "Eu não tenho muitas esperanças nem muitas ilusões. Nos próximos meses, que são de minha responsabilidade, temos de operar basicamente com a estrutura que temos, com os talentos que estão aqui no ministério e mais um reforço de especialistas." A falta de estrutura atual está sendo compensada com o trabalho de aproximadamente 300 especialistas, que têm ajudado no programa de revitalização do setor elétrico. "O mal é que isso é informal", afirmou.