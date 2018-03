Ministro destaca vantagem no adiamento de medida que altera IR O adiamento para 1º de março da vigência da MP 232 - que altera a cobrança do Imposto de Renda - foi, segundo o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, uma demonstração de respeito do governo ao Congresso e uma abertura de discussões no Parlamento. Segundo o ministro, a decisão anunciada na última sexta-feira é um sinal positivo de que há um interesse pelo diálogo com os parlamentares por parte do governo. "Eu só queria que o Parlamento tivesse condição de discutir esse assunto antes que ele entrasse em vigor e todos estão debruçados sobre esta questão", disse Rodrigues. Entretanto, ele não soube avaliar se haverá tempo para que a medida provisória seja votada no Congresso antes de entrar em vigor.