Ministro diz que encontro com agências de risco foi muito bom O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que os encontros mantidos quarta-feira com as agências de classificação de risco Moody´s e Standard&Poor´s foram muito bons. "Tivemos boas reuniões, principalmente com a Standard&Poor´s. Os representantes da S&P inclusive vão estar no Brasil em breve", disse Furlan, antes de entrar em uma reunião com executivos dos bancos Goldman Sachs, Merryl Lynch, Morgan Stanley Dean Witter, UBS Warburg e o fundo de investimento OppenheimerFund. Segundo Furlan, ele apresentou aos representantes das agências um cenário positivo para a economia brasileira em 2004. "Apresentamos um cenário com boas perspectivas de crescimento da economia doméstica e também de crescimento das exportações. E eu espero que isso tenha algum efeito nas análises dessas agências", disse. O ministro visitará também a agência de classificação de risco Fitch.