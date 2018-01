Ministro diz que governo deve reajustar mínimo para R$ 375 O governo deve aceitar um reajuste do salário mínimo para R$ 375, valor inicialmente proposto pelo próprio governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2007 e posteriormente revisto para baixo (R$ 367) em função das revisões de projeção para a inflação e para o PIB per capta. "Seria um ganho bastante razoável se o salário mínimo for mantido em R$ 375, como o Congresso vem propondo", afirmou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Contudo, disse que a decisão final sobre o salário mínimo e também a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física caberá ao presidente Lula, que está no exterior. "Assuntos dessa importância têm de passar pela mesa do presidente.", Bernardo afirmou que existe a possibilidade de o presidente se encontrar com os representantes das centrais sindicais, que estarão na próxima semana em Brasília para pressionar o governo por um aumento maior para o salário mínimo. Bernardo lembrou que o aumento do salário mínimo para R$ 375 representa um reajuste real de aproximadamente 4% em relação ao que define a regra da LDO, que leva em consideração o INPC e o PIB per capta. O ministro do Planejamento destacou ainda que o pacote de incentivo ao maior crescimento que está sendo discutido no governo contempla uma "ofensiva muito grande na área de gestão" das despesas públicas que, segundo ele, permitirá o aumento dos investimentos públicos e desonerações tributárias para determinados setores, a exemplo do que foi feito na construção civil. "Isso permitirá melhorar a qualidade do gasto público e reduzir as despesas. A idéia do presidente Lula é desonerar totalmente os novos investimentos", completou. Corte de gastos Bernardo acrescentou que o pacote de medidas não se limitará, no entanto, apenas à melhoria da gestão. "O corte de gastos é um ponto que tem sido muito cobrado e demandado. O fato de os gastos correntes crescerem em termos reais acima do PIB é um ponto que queremos pegar firme. Nossa tentativa será de que o gasto corrente não cresça mais do que o PIB", afirmou. Isso será feito, segundo ele, com "regras rígidas" para o controle destas despesas, acrescido da melhoria da gestão no gasto público. O ministro do Planejamento também afirmou que não é idéia de fazer um grande choque fiscal na área das despesas, mas que o tema será tratado com o devido cuidado. "De qualquer forma, não queremos descuidar da nossa política fiscal." O ministro antecipou que, por determinação do presidente Lula, ao menos a definição do conjunto de iniciativas que serão propostas para destravar o crescimento devem sair até o final deste ano. Ele lembrou que existem medidas que dependerão de aprovação no Congresso e que o pacote vai passar por um processo de discussão com os setores da sociedade envolvidos. "Isso vai ajudar a amadurecer as medidas, e trazer apoio para facilitar a tramitação das propostas no Congresso. Vamos precisar de apoio para aprovar tudo isso", enfatizou Bernardo. Ele disse ainda que não há nenhum "pacote secreto", ou seja, a idéia é debater tais medidas de maneira transparente.