Ministro diz que meta de aumentar exportação em 10% será superada O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a meta de 10% de crescimento para as exportações brasileiras neste ano deverá ser revista para cima. "Tudo indica que a meta de 10% será superada", afirmou Furlan após reunião com investidores estrangeiros em São Paulo. O ministro afirmou que está fazendo um mapa setor por setor sobre as perspectivas das vendas externas e a abertura de novos mercados. O ministro não quis fechar um número sobre qual será a nova meta, alegando que precisa do mapa setorial completo. O presidente da Câmara Americana de Comércio do Rio de Janeiro, Joel Korn, afirmou que a expectativa de aumento da meta é de 5 pontos percentuais, passando de 10% para 15%. No ano passado, o Brasil vendeu ao exterior cerca de US$ 60 bilhões. Pela meta estabelecida no início do ano, o País deveria vender US$ 66 bilhões. Furlan afirmou que somente para a Argentina o Brasil deverá recuperar US$1 bilhão de vendas externas neste ano; o agronegócio exportará US$ 3 bilhões a mais; e o setor automotivo projeta crescimento de 20% nas exportações neste ano. Para Furlan, o Brasil deve se beneficiar de eventuais boicotes que países do Oriente Médio venham a fazer contra produtos dos Estados Unidos por causa do conflito EUA - Iraque. Ele destacou que o setor automotivo será um dos mais beneficiados. Furlan afirmou ainda que o Brasil tentará vender mais para os Estados Unidos, aproveitando-se do fato de muitos norte-americanos boicotarem produtos de França e Alemanha, países contrários à guerra contra o Iraque. Na mesma linha, europeus poderão fazer retaliações contra produtos dos Estados Unidos, aumentando as oportunidades para produtos brasileiros.