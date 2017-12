Ministro diz que setor agrícola está prosperando O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse que apesar de problemas em alguns setores específicos como café, leite e suínos, o setor agrícola está prosperando. Segundo ele, a agricultura está puxando o Brasil para a produção de empregos. Atualmente, segundo o ministro, o setor agrícola atinge 37% dos empregos no País e está contribuindo para o aumento das exportações (41%), com um saldo de US$ 23 bilhões nos últimos 12 meses. O anúncio antecipado da liberação de R$ 32,5 bilhões para a agricultura na próxima safra, anunciado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai permitir, na opinião de Rodrigues, um melhor planejamento para a produtor na compra de sementes, insumos e fertilizantes. A expectativa do ministro é que esses novos recursos sejam investidos em mais tecnologia. "O produtor brasileiro tem dado exemplo para o mundo todo de competência técnica. Nos últimos 13 anos a área plantada cresceu 12% e a produção cresceu 99%. Estamos com uma safra recorde este ano de 115 milhões de toneladas de grãos", ressaltou o ministro, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo ele, a orientação do presidente Lula é de que o plano de safra garanta renda ao produtor, o abastecimento pleno no mercado interno e excedentes exportáveis.