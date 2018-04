Ministro do Iraque diz que Opep cortará produção Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) devem cortar a produção de petróleo para aumentar o preço do barril para o mínimo de US$ 70, disse hoje o ministro de petróleo do Iraque. A Opep irá se reunir em 15 de março, em Viena. "Esperamos um corte para encorajar a produção de países produtores fora da Opep", disse Hussain al-Shahristani. "Não esperamos um preço menor que US$ 70", acrescentou. O Iraque é membro da Opep. Os preços do petróleo ficaram em US$ 40,17 o barril na sexta-feira na New York Mercantile Exchange (Nymex), bem abaixo dos US$ 147 o barril do último verão. O Iraque, com pelo menos 115 bilhões de barris em reservas, tem a terceira maior reserva de petróleo mundial. O país planeja adicionar 4 milhões a 4.5 milhões de barris por dia à sua capacidade atual de 2,4 milhões nos próximos quatro a seis anos. Uma queda nos preços do petróleo para abaixo de US$40 por barril atinge fortemente o Iraque, uma vez que 95% do orçamento do país depende da receita proveniente do petróleo.