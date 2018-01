Ministro do Kuwait endossa pedido saudita de alta na produção O ministro do Petróleo do Kuwait, xeque Ahmad Fahad al-Ahmad al-Sabah, elogiou a iniciativa do ministro do petróleo da Arábia Saudita de sugerir que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) eleve o teto de sua produção em pelo menos 1,5 milhão de barris na próxima reunião formal do grupo, que ocorrerá em 3 de junho em Beirute. "A posição saudita corresponde à nossa, levada à última reunião da Opep, quando pedimos que não fosse introduzida a redução decidida no encontro da Argélia", disse nota do xeque. Na reunião ocorrida em 10 de fevereiro na Argélia, os Ministros da Opep concordaram em reduzir a produção do grupo em 1 milhão de barris a partir de 1º de abril. A decisão foi confirmada no encontro de 31 de março, o último. As informações são da Dow Jones.