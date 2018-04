Ministro do Planejamento está otimista sobre acordo O ministro do Planejamento, Guilherme Dias, afirmou hoje que a expectativa é de que a delegação do governo brasileiro em Washington consiga firmar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um acordo com programa fiscal que sustente a obtenção de um superávit primário capaz de manter a dívida pública sob controle. Na sua opinião, a expectativa do mercado é menos de saber quanto vai ser a meta de superávit primário e mais de haver um compromisso explícito e firme por parte dos políticos em relação à estabilidade da economia. Temas impopulares O ministro disse que o próximo governo vai ter que insistir em temas impopulares que o atual não conseguiu aprovar no Congresso, como a contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos e a instituição da previdência complementar do servidor público. Ele mostrou dados que indicam que o governo vive um paradoxo: o número de servidores ativos foi reduzido de 567 mil para 450 mil em sete anos, os beneficiários da previdência aumentaram de 16 milhões para 20 milhões, o número de alunos matriculados em universidades aumentou em 200 mil no período, e o gasto com a folha de pessoal passou de R$ 35,7 bilhões em 1995 para R$ 73 bilhões este ano. Dias atribuiu o aumento do gasto com pessoal às aposentadorias do serviço público. "É preciso retomar a questão dos inativos e a previdência complementar dos servidores porque, do contrário, a folha continuará a crescer", alertou. A proposta de emenda constitucional que prevê a criação da contribuição previdenciária dos inativos foi encaminhada ao Congresso em 1999 mas até hoje não foi apreciada. Já o projeto que institui o fundo de pensão para os funcionários públicos tramita há cinco anos no Congresso. O ministro falou hoje, logo depois de participar do seminário "Balanço da Reforma do Estado no Brasil nos últimos 8 anos", no Itamaraty.