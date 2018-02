Ministro do Trabalho abre evento do ‘Estado’ sobre reforma trabalhista

Com o tema Modernização das Relações de Trabalho, o Estado promove nesta quarta-feira, 21, mais um evento da série Fóruns Estadão - Brasil Competitivo. A abertura do encontro será feita pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Estarão presentes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, autoridades, representantes de entidades de empregados e empregadores, do cenário nacional e internacional, e profissionais da área.

O evento será dividido em dois painéis. O primeiro, “A Experiência Internacional”, contará com Daniel Samaan, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e Nicolas Chenevoy, da Universidade de Paris X – Nanterre. Já o segundo painel, “As Visões Brasileiras”, terá a participação de Ives Gandra Martins Filho, presidente do TST, Alexandre Furlan, diretor da CNI e presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social; Nelson Mannrich, professor titular da Faculdade de Direito da USP; e Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

SERVIÇO

Data: 21/9

Horário: Das 8h30 às 12h30

End.: Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, Limão

Inscrições gratuitas (clique aqui)