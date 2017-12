Ministro do Trabalho afirma que governo não intervirá em greves Ao comentar as greves que estão se registrando no País, especialmente a dos bancários, que estaria se ampliando, o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, afirmou que o governo não pretende interferir nos movimentos, porque confia que serão encontradas soluções negociadas entre as partes. Segundo o ministro do Trabalho, há um acompanhamento e uma supervisão do governo para impedir que a população seja prejudicada. Berzoini fez a ressalva de que, até o momento, não há registro de que a população tenha sofrido prejuízos com as greves.