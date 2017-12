Ministro do Trabalho critica montadoras por reajuste de preços O ministro do Trabalho, Jaques Wagner, criticou a decisão das montadoras de reajustar os preços dos automóveis. "Não quero ser leviano, mas a sensação não é boa", disse. "Acho péssimo." Ele observou que os aumentos vieram num momento em que as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foram reduzidas, a taxa básica de juros caiu e, com isso, as montadoras puderam zerar seus estoques. "E aí eles reajustam os preços. Aí, não dá", comentou. Ele ressalvou que não tem as planilhas de custo das montadoras para saber se a medida é justificável. Wagner condenou uma eventual tentativa de recompor, em 2004, as margens de lucro perdidas ao longo dos últimos anos. "Se o empresário for trabalhar fazendo a conta pelo retrovisor, não vamos sair dessa situação nunca", afirmou. Questionado sobre como encararia um novo pedido de prorrogação da medida que reduziu o IPI dos carros em três pontos porcentuais, Wagner não respondeu diretamente. "Precisamos parar com essa mania de que, no Brasil, o provisório fica definitivo", disse.