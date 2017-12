Ministro do trabalho prevê criação de 2 milhões de empregos O ministro do Trabalho, Jaques Wagner, afirmou hoje que sua estimativa é de que neste ano de 2004, se confirmado o crescimento da economia em 3,5%, serão criados 2 milhões de empregos formais. Wagner contou que apresentou essa estimativa na reunião de ontem do presidente Lula com dez ministros. Na entrevista, o ministro disse que no ano passado foram criados 1 milhão de empregos e que a expectativa para 2005, se o crescimento for também de 3,5%, é de outros 2 milhões. O ministro destacou como fundamentais para a criação de empregos os investimentos em áreas como saneamento e habitação. Segundo Wagner, só nesses dois setores poderão surgir 900.000 novos postos de trabalho.