Ministro é contra aumento da TEC para o trigo O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, disse nesta terça-feira ser contrário à suspensão da Tarifa Externa Comum (TEC), atualmente em 11,5%, para as importações de trigo procedentes de países que não integram o Mercosul. Para o ministro, a suspensão da TEC até setembro, como pediu hoje a Associação Brasileira de Trigo (Abitrigo) à Câmara de Comércio Exterior (Camex), só se justificaria se as dificuldades em importar trigo daquele país se prolongassem por muito tempo. "Uma decisão dessas no momento de crise por que passa a Argentina seria um golpe muito grande para o país vizinho e prejudicaria muito o comércio com o Brasil e o Mercosul", disse. O ministro afirmou que, além desses prejuízos, até que a medida entre em vigor - se aprovada - e que os contratos de importação sejam firmados, seriam necessário alguns meses. Isso poderia tornar o pedido da Abitrigo inócuo. "Temos de trabalhar para ajudar a Argentina a superar suas dificuldades", disse. Os representantes da indústria do trigo reuniram-se com o secretário-executivo da Camex, Roberto Giannetti da Fonseca, para pedir a redução ou a eliminação do Imposto de Importação sobre o produto adquirido fora do Mercosul e, assim, conter o risco de haver desabastecimento no Brasil. Gianetti pediu dados mais detalhados até quinta-feira sobre a situação do estoque, quando haverá reunião da Camex. Os moinhos querem importar o produto de outros mercados, como os Estados Unidos e o Canadá. O presidente da Abitrigo, Reino Pécola Rae, disse que outros países, como a Ucrânia, o Casaquistão e a Austrália, também têm excedentes exportáveis do produto. A compra de trigo da Argentina pelo Brasil ficou praticamente paralisada quando o governo do país vizinho decidiu impor o Imposto de Exportação de 20% sobre o produto. Em protesto, os produtores argentinos suspenderam as vendas. Segundo o vice-presidente financeiro do Sindicato da Indústria de Trigo do Estado de São Paulo, Christian Mattar Saiger, os estoques duram ainda de 30 a 40 dias. Ele disse que problemas de abastecimento poderão ocorrer se não for normalizado o comércio com a Argentina até o dia 1º de maio. O Brasil consome 10 milhões de toneladas de trigo por ano - dos quais 7,5 milhões vêm da Argentina -, gastando cerca de US$ 1 bilhão ao ano. Na semana passada, o Comitê de Gestão da Camex (Gecex) aprovou a criação de um grupo especial, formado por integrantes do governo, que poderá baixar temporariamente as alíquotas da TEC em caso de desabastecimento de produtos no mercado interno. As decisões desse grupo não precisam passar pela Camex. Na ocasião em que anunciou a medida, Giannetti citou o trigo como um exemplo de produto passível de ter as alíquotas reduzidas por esse grupo. O ministro da Agricultura defendeu ainda o estímulo ao cultivo nacional de trigo. "Precisamos acabar com essa dependência externa", disse. Segundo ele, a próxima safra de trigo deverá ficar em torno de 3 milhões de toneladas, e até 2004 essa produção deverá atender metade do consumo brasileiro do produto.