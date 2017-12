Ministro espera patamar satisfatório para o dólar O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou hoje esperar que o mercado estabeleça um patamar satisfatório para o dólar. "Até agora está flutuando num patamar satisfatório", disse Mantega ao entrar no plenário da Comissão Mista de Orçamento, onde ele apresenta a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004. O ministro disse ainda que a recente queda do dólar não altera os parâmetros macroeconômicos definidos pelo governo na proposta da LDO. "Na LDO trabalhamos com patamares de final de ano. E até lá teremos muita variação", afirmou. No orçamento de 2003, o governo trabalha com dólar para o final de ano na casa de R$ 3,34. E na proposta de LDO 2004, a taxa de câmbio projetada para o final daquele ano é R$ 3,56.