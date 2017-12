Ministro fala do desbloqueio das despesas do governo pelo Twitter

O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, usou nesta quarta-feira as redes sociais para anunciar o desbloqueio das despesas do governo depois que o Congresso aprovou o projeto que muda a meta fiscal de 2015.

No microblog Twitter, Barbosa avisou que o governo vai editar um decreto de descontingenciamento de R$ 11,2 bilhões de despesas que foram bloqueadas até que o projeto fosse aprovado. Segundo ele, o decreto será editado assim que o projeto aprovado seja enviado à sanção da presidente Dilma Rousseff.

"Com a liberação, não haverá risco para a prestação de serviços. Podemos continuar com gastos discricionários pré-programados. E desse modo resolver essa questão de uma vez por todas." Barbosa disse que a aprovação do projeto permite ao governo pagar o que o Tribunal de C0ntas da União entende como passivos junto aos bancos públicos e ao FGTS - as chamadas "pedaladas fiscais".