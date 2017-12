Ministro fala em câmbio de equilíbrio entre R$ 3 e R$ 3,20 O ministro do Planejamento, Guido Mantega, diz que a taxa de câmbio de equilíbrio é aquela que concilia os objetivos de baixa inflação e de incentivo às exportações, e que vê de maneira positiva a faixa na qual o câmbio tem naturalmente se acomodado nos últimos dias, entre R$ 3,00 e R$ 3,20 por dólar. "Não existe um número mágico. O câmbio vem naturalmente se ajustando nesse patamar e estou satisfeito com esse comportamento", afirmou o ministro em teleconferência promovida pela Agência Estado em parceria com a Wittel.