Ministro garante R$ 2 bilhões para recuperar estradas O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, informou na noite desta sexta-feira, na reunião de hoje do presidente Lula com os ministros da área de infra-estrutura, foi aprovado o plano de restauração de 11 mil quilômetros de rodovias federais até abril do próximo ano, no valor de R$ 2 bilhões. Ele disse que neste ano serão investidos R$ 1,5 bilhão - R$ 1 bilhão do Orçamento e R$ 500 milhões aprovados pelo governo em caráter suplementar. "Vamos fechar na próxima semana como será feito o desembolso", disse. Segundo Alfredo Nascimento, serão criados 50 mil empregos diretos e 200 mil indiretos com as obras. "A partir do momento em que se fechar a parte financeira do projeto, eu vou chamar as empresas para discutirmos de que forma vamos fazer a distribuição da geração de emprego", disse. Ele explicou que a idéia é aproveitar mão-de-obra da própria região em que estiver sendo feita a restauração das rodovias, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste.