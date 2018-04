Ministro indicará na quarta novo nome para presidir BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, será substituído no cargo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, deve apresentar nesta quarta, dia 11, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva algumas opções. "O presidente quem vai escolher, mas eu levarei dois ou três nomes do mercado financeiro", afirmou o ministro. Jorge negou que o economista Antonio Delfim Netto, cogitado pela imprensa nos últimos dias, esteja na sua lista. Mas não foi categórico ao ser questionado sobre o nome do economista Luciano Coutinho, da LCA Consultores. Nesta terça, 10, fontes do governo também davam como um forte candidato o engenheiro Antônio Maciel Neto, ex-presidente da Ford para a América do Sul e atual presidente da Suzano Papel e Celulose. A conversa com Lula deveria ter ocorrido na segunda-feira à noite, no deslocamento de ambos de São Paulo para Brasília, mas, segundo o ministro, "houve carona" no avião, o que impossibilitou a conversa. Amanhã, ele estará com o presidente no Rio de Janeiro e quer aproveitar a ocasião para bater o martelo. Desde sua posse, há cerca de 10 dias, Jorge vem sinalizando sua vontade de trocar a presidência do BNDES. Mas enfrenta resistências de alguns setores do governo, como do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que defende a permanência de Fiocca. Equipe Jorge informou que manterá praticamente a mesma equipe do segundo escalão do seu ministério. Ele confirmou Ivan Ramalho como secretário-executivo e a Armando Meziat como secretário de Comércio Exterior. Disse ainda não ter escolhido o substituto de Antônio Sérgio Mello, na Secretaria de Desenvolvimento Industrial, que deixou o governo para trabalhar na Fiat. O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini, também já manifestou o desejo de deixar o cargo, mas ainda não há o nome de seu substituto. "São todos técnicos. Não há porque mudar uma equipe toda", disse o ministro.