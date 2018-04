Ministro italiano quer barrar imigração

A recessão na Europa está fazendo com que governos pensem em medidas extremas. Ontem, o ministro do Interior da Itália, Roberto Maroni, disse ser favorável à idéia de fechar as fronterias do país e impedir a entrada de novos imigrantes legais que concorram com italianos por postos de trabalho. Para entidades de direitos humanos, a medida não funcionará, já que os imigrantes continuarão entrando e trabalhando ilegalmente.