Ministro japonês assume Assembléia de Governadores do BID O ministro das Finanças do Japão, Sadakazu Tanigaki, foi eleito presidente da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), durante a 46ª reunião anual do órgão aberta neste domingo, Okinawa, sul do Japão. Durante três dias, a assembléia debaterá a integração entre as economias da América Latina, Caribe e do Leste da Ásia, e o incremento dos investimentos e do comércio entre essas regiões. Em seu primeiro discurso no posto, Tanigaki lembrou os graves problemas econômicos sofridos nos últimos anos por países como Argentina, Brasil e México e o "considerável impacto nas economias regionais". No entanto, assinalou que "em comparação com a década perdida dos anos 1980, a região mostrou nos anos 1990 um crescimento positivo". Quanto a 2004 destacou que, enquanto em 2001 e 2002 a taxa de crescimento econômico caiu, no ano passado cresceu na região em quase 5% em média. No entanto, em meio a este panorama positivo, apontou a pobreza como um dos males da região. "Embora a taxa de pobreza na região tenho caído de 11,3% em 1990, para 9,5% em 2000, esta redução não é suficiente", afirmou. Tanigaki fez também um alerta aos países da América Latina para o cumprimento do Protocolo de Kioto. "Temos que atuar rápido. A região da América Latina e do Caribe deve enfrentar a destruição das florestas e a contaminação do meio ambiente, que tiveram um enorme impacto na mudança climática", enfatizou.