Ministro mostra preocupação com negociações da Alca O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, mostrou nesta terça-feira preocupação em relação às negociações para a Alca, ao dizer que ?já existe a perspectiva de alargamento de prazo para a entrada em vigor?. Na segunda-feira, o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick, admitiu no parlamento norte-americano que as negociações podem não estar concluídas no prazo original, em janeiro de 2005. Rodrigues disse que ?o assunto está mais travado do que seria de esperar nesse momento.? ?Estava convencido de que teríamos um quadro favorável com as negociações entre Mercosul e União Européia, o que rebateria na OMC e na Alca?, afirmou, ao participar de um seminário em Brasília. ?Não estou desanimado, mas estou começando a ficar muito preocupado em relação às negociações?. Para Rodrigues, as negociações internacionais precisam ser ?vigorosamente? discutidas pelo governo, pois são um gargalo, ao lado da infra-estrutura, para o crescimento da agricultura. ?A agricultura é o tema central nas negociações e sem avanços na agricultura as negociações param?, disse.