Ministro nega que decisão sobre gás seja política O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, afirmou que não houve influências políticas na decisão de autorizar a Agência Nacional de Petróleo (ANP) a tabelar o preço do gás de cozinha, se for necessário. "Não pode o governo deixar de atuar porque há eleições e porque ele está próximo do encerramento do mandato", afirmou. Gomide previu que a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) divulgada hoje deverá induzir a Petrobrás a uma "política conservadora de preços". O ministro disse que, como 65% do gás vendido no País é produzido localmente, a variação do dólar deverá afetar apenas os 35% importados. Meses atrás, quando o candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, defendeu este raciocínio, Gomide, que acabara de assumir a pasta, rebateu a tese do tucano. Naquela ocasião o ministro argumentou que a cotação internacional dos derivados era prática mundial e era necessária para atrair investimentos externos para o setor. O ministro afirma agora que eventuais regulamentações de preços serão transitórias, até que se estabeleça a concorrência no setor. "Enquanto não há competidores, é forçoso reconhecer que há vantagens para a Petrobrás", concluiu Gomide. Ele disse esperar que os investimentos não sejam desestimulados com a medida.