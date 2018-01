Ministro nega reajuste nos combustíveis O ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, descartou há pouco qualquer possibilidade de um novo aumento de combustíveis ainda neste semestre. Ele reconhece que o saldo da conta petróleo este ano já acumula um déficit de cerca de R$ 400 milhões, devido ao preço do petróleo no mercado internacional. Mas garante que isso não será motivo para aumento até julho. De acordo com Tourinho, esta decisão foi tomada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.