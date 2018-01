Ministro pede a Lula adidos agrícolas nas embaixadas O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que está pedindo ao presidente Lula a criação de uma Secretaria de Relações Internacionais e o envio de dez adidos agrícolas para as embaixadas brasileiras nos principais países com os quais o Brasil mantém relações comerciais. Segundo ele, o tema sempre criou muito tensão com o Itamaraty, "mas graças a articulação e a visão do presidente este assunto está sendo resolvido". Rodrigues disse que a missão destes adidos seria a revisão dos 121 acordos sanitários que o Brasil tem com diversos países. O ministro citou como exemplo o embargo da Rússia a carne brasileira ocorrida após a descoberta de um foco de febre aftosa no Pará. "Pelo acordo assinado com o Brasil, a Rússia não pode comprar carne vinda de um Estado vizinho a outro que tenha problema sanitário", disse.