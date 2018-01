Ministro prevê 5 milhões de novos empregos no governo O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse hoje, em entrevista à Rádio Eldorado o governo Lula conseguirá criar mais cinco milhões de empregos formais e negou que a promessa eleitoral feita por Lula, de criar dez milhões de empregos, estivesse no estava no programa de governo. Para ele, o governo do PT conseguiu inverter o quadro do emprego no País, que, segundo ele, era negativo. Ouça Segundo ministro, o aumento de postos de trabalho com carteira assinada é um sinal de fortalecimento da economia e mostra que os empresários estão mais confiantes em contratar por causa do bom momento das finanças brasileiras. Ouça O Ministro do Trabalho disse que o governo está olhando para os problemas sociais e consegue desenvolver as regiões mais carentes. Segundo Luiz Marinho, a queda de oito por cento na miséria em 2004 é um sinal do bom desempenho do executivo. Luiz Marinho admitiu que não será possível atender a reivindicação da caravana dos sindicatos que estará hoje com ele para cobrar um salário mínimo de R$ 400.