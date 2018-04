Ministro promete rapidez em votação de capital estrangeiro As demoras e adiamentos típicos de anos eleitorais não deverão interferir na votação do projeto de lei que regulamenta a entrada do capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão, na opinião do ministro das Comunicações, Juarez Quadros. "Estamos tentando junto ao Congresso Nacional para que o andamento seja rápido", disse Quadros, destacando que pretende remeter o texto ao Congresso ainda neste mês. O projeto de lei está em consulta pública até amanhã. "As contribuições sempre chegam de última hora, mas vamos analisá-las o mais rápido possível", disse. Na tentativa de acelerar a tramitação, Quadros já conversou com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, Nárcio Rodrigues (PSDB-MG), "para que ele possa dar a atenção devida" ao assunto. O ministro evitou fazer previsões acerca da tramitação, mas a expectativa do setor é de que o assunto seja votado ainda neste ano. "O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia assegurou que dará prioridade à tramistação do projeto, o que nós esperamos que possa ser feito neste ano", disse o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão (Abert), Paulo Machado de Carvalho Neto. A entrada do capital estrangeiro até o limite de 30% ainda precisa ser regulamentada, mas a mesma emenda que estabeleceu esta mudança abriu às pessoas jurídicas a possibilidade de controlar empresas jornalísticas e de radiodifusão, antes restrita a pessoas físicas. Apesar de a emenda ter sido promulgada em maio, nenhum grupo empresarial procurou o Ministério das Comunicações para consultas sobre o tema, informou Quadros. O presidente da Abert destaca que as empresas já estão se mexendo para tal, embora nada tenha sido concluído ainda. Fundos de mídia Para Machado de Carvalho, a emenda constitucional é um marco na história da radiodifusão. Ele acredita que a possibilidade de participação do capital estrangeiro fomentará a criação de fundos de investimentos específicos para o setor, como existe hoje para energia elétrica e telecomunicações, por exemplo. "Isso existe no exterior. Por que não teremos aqui?", questiona. O executivo destacou que a entrada do capital estrangeiro é importante porque, no médio prazo, o setor tem desafios tecnológicos pela frente que exigirão grandes investimentos, a exemplo da TV e do rádio digitais. O grande objetivo do governo com as mudanças é o fortalecimento das empresas do segmento, com a conquista de novos investidores e a ida dos grandes grupos para o mercado acionário. O maior deles, as Organizações Globo, não deverá ter ações em bolsa antes do segundo semestre do ano que vem, de acordo com o vice-presidente de relações institucionais da companhia, Evandro Guimarães. "Ainda vamos estudar a melhor maneira de nos apresentarmos ao mercado", disse o executivo, que participou, nesta manhã, de um seminário em São Paulo, organizado pela Abert, para discutir as alterações constitucionais que permitiram a participação de pessoas jurídicas no capital das empresas de radiodifusão.